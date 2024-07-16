KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 13:54
4001'den atanma

Merhaba arkadaşlar, aksilik olmazsa 95 net bekleyen biriyim. Eğer sonuçlar 2022 gibi gelirse 90.5 gibi puanım olacak. İlk 2 atamada 4001'den atanabilir miyim? Bundan sonra asla MEB gibi yüklü alım olmayacağına eminim ama biraz bile olsa atanma şansım var mı? Şimdiden teşekkürler.


yildiray41
Aday Memur
16 Temmuz 2024 14:40

Malesef hiç şansiniz yok üzgünüm


Yarenxxx
16 Temmuz 2024 14:44

nasıl şansı yok 90 puanla anlayamadım insanların neden moralini bozuyorsunuz

yildiray41, 1 saat önce

Malesef hiç şansiniz yok üzgünüm


issizinsaatci34
Aday Memur
16 Temmuz 2024 14:58

2022de yapılan toplu alım haricinde 90-91 lerde kapatıyordu 4001ler. Neden şansınız olmasın?


Kerem06061
Memur
16 Temmuz 2024 15:09

Hocam 2022 de tarihin en yüklü alımlarından oldu 4001 için.Bir de burda önemli olan tek seferde yüklü alım.Alım kısıtlanacak söyleminden sonra 1 kadro açmışlar.Size önerim 6225 nitelik kodunu sağlamaya çalışın.Ancak böyle şansınız olabilir.Diğer türlü olası açılacak 5-10 kadroda şansınız olmayabilir.

issizinsaatci34, 49 dk. önce

2022de yapılan toplu alım haricinde 90-91 lerde kapatıyordu 4001ler. Neden şansınız olmasın?

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