KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 13:57
Hvpys (Hayırlara vesile personel yerlestirme sinavi)

Aşağıdaki anlatılanların hepsi hayal ürünüdür.Gercekle yakından uzaktan ilgisi yoktur:))Sinav sonrasi gergin havayi dagitmak icin mizah amaçlı yazılmıştır.Müdür olsam nasıl talimat verirdim onları yazdım.

Konyali Nuri sen Türkçeyi hazırla paragraftan ne anlıyorsan şıkları ona göre uydur.Şıklar ikiz kardeş gibi aynı olsun.Matematikte Harun hocam çocuğunu doktora götürmüş soru hazırlamaya vakti olmamış pek.Kimsenin matematiği görmemesi lazım o yüzden.Trabzonlu Cemal sen coğrafya sorularını hazırla tikat et gidip de tirabzondaki dereyi sormayasun uşağum. İzmir da step var dima sakun.Hakkı sen de sosyal medyada millete çok yargı dağıttın sen de vatandaşlık sorularını hazırla.Ama dikkat et 2010 da değişiklik oldu.Ha bi de bol bol devleti ön plana çıkar.Ne bileyim işte devletin işsizleri koruduğunu gençlere sezdir.Araya 1-2 tane dini soru kat muhafazakar tarafımız ön plana çıksın.Eser olarak da dini bisey olmali.Immm hah buldum türbanlı bi kız tablosu bulun sınava açık gelen kızlarımız özensin.Su Avrasyaci kemalistlerin de çok fazla tepkisini almamak için rus edebiyatından gogol mogol bişeyler yerleştirin işte.Matematikci Harun hocam sende sınır yok bam bam bam vur gitsin.Zaten Nuri hocama tembihledim matematiği fazla göremezler.


Kerem06061
Memur
16 Temmuz 2024 14:11

Bunu bile ciddiye alanlar olur memurlar net kaldırır mısın bunu.Saldıranlar eminim olacak.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS lisansKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.Kpss - sorularıKPSS 2024 - SıralamaPsödamaki sorusu iptal olur mu ?Hatalı denen sorular?Hatalı sorular hakkındaHangi yıla benzer sizce?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.

Sözlük

eden bulur 2 Jim Carrey 1 özlemek 1 Zoraki söylenen sözler 1 how i met your mother 1 pavlonya ağacı 1 haklı olduğu halde susan insan 2 karadenizli 2 müslüman aile doğum kontrolü yapamaz 1 zaytung 1

Son Haberler

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıtBakan Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale getirilmiştirAydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör