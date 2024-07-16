Hvpys (Hayırlara vesile personel yerlestirme sinavi)

Aşağıdaki anlatılanların hepsi hayal ürünüdür.Gercekle yakından uzaktan ilgisi yoktur:))Sinav sonrasi gergin havayi dagitmak icin mizah amaçlı yazılmıştır.Müdür olsam nasıl talimat verirdim onları yazdım.

Konyali Nuri sen Türkçeyi hazırla paragraftan ne anlıyorsan şıkları ona göre uydur.Şıklar ikiz kardeş gibi aynı olsun.Matematikte Harun hocam çocuğunu doktora götürmüş soru hazırlamaya vakti olmamış pek.Kimsenin matematiği görmemesi lazım o yüzden.Trabzonlu Cemal sen coğrafya sorularını hazırla tikat et gidip de tirabzondaki dereyi sormayasun uşağum. İzmir da step var dima sakun.Hakkı sen de sosyal medyada millete çok yargı dağıttın sen de vatandaşlık sorularını hazırla.Ama dikkat et 2010 da değişiklik oldu.Ha bi de bol bol devleti ön plana çıkar.Ne bileyim işte devletin işsizleri koruduğunu gençlere sezdir.Araya 1-2 tane dini soru kat muhafazakar tarafımız ön plana çıksın.Eser olarak da dini bisey olmali.Immm hah buldum türbanlı bi kız tablosu bulun sınava açık gelen kızlarımız özensin.Su Avrasyaci kemalistlerin de çok fazla tepkisini almamak için rus edebiyatından gogol mogol bişeyler yerleştirin işte.Matematikci Harun hocam sende sınır yok bam bam bam vur gitsin.Zaten Nuri hocama tembihledim matematiği fazla göremezler.