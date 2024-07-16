KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 14:14
Düz memurluk mu İcra memurluğu mu
Arasındaki farklar nelerdir ? SGK icra memurluğu düşünüyorum puanım 88.

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