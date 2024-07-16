Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 14:51
Görevlendirme İsteğinin belli bir tarihi var mı?

Eşimin gebeliğinden dolayı farklı bir okula görevlendirme istemek zorundayız. Görevlendirme isteği için belli bir tarih var mı? Bugün dilekcemizi yazıp okula versek çok mu erken olur?

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