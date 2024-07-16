Vatandaşlık hatalı soru için hocalara ulaşın !!

Aşağıdaki gruplardan hangisinin devlet tarafından korunacağı veya korumak için gerekli tedbirlerin alınacağı 1982 Anayasasında ismen belirtilmemiştir ? A) Sanatçılar B) Başarılı Sporcular C) İşsizler D) Yargı Mensupları E) Yaşlılar burada OSYM cevabı D kabul ediyor.Halbuki Anayasada işsizleri koruma ile ilgili tek cümle yok.İşsizliği önleme var Anayasada.Mantıken de hatalı zaten milyonlarca insanı Anayasa nasıl korusun.Zaten KORUNACAKLAR ya da pozitif ayrımcılık yapılacaklar arasında İşsizlik yok.Gidip te burda başka madeler getirmeyiniz.

Aşağıdaki gruplardan hangisinin devlet tarafından korunacağı veya korumak için gerekli tedbirlerin alınacağı 1982 Anayasasında ismen belirtilmemiştir ? A) Sanatçılar B) Başarılı Sporcular C) İşsizler D) Yargı Mensupları E) Yaşlılar burada OSYM cevabı D kabul ediyor.Halbuki Anayasada işsizleri koruma ile ilgili tek cümle yok.İşsizliği önleme var Anayasada.Mantıken de hatalı zaten milyonlarca insanı Anayasa nasıl korusun.Zaten KORUNACAKLAR ya da pozitif ayrımcılık yapılacaklar arasında İşsizlik yok.Gidip te burda başka madeler getirmeyiniz.