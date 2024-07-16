KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 15:00
Vatandaşlık hatalı soru için hocalara ulaşın !!
Kimse KORUNACAKLAR sorusu için daha dilekçe vermemiş.lütfen hocalara mesaj atın.ben Erdal keseklere attım ama geç görebilir.2 günümüz var.Herkes kendi hocasına atsın.

bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:10
Aşağıdaki gruplardan hangisinin devlet tarafından korunacağı veya korumak için gerekli tedbirlerin alınacağı 1982 Anayasasında ismen belirtilmemiştir ? A) Sanatçılar B) Başarılı Sporcular C) İşsizler D) Yargı Mensupları E) Yaşlılar burada OSYM cevabı D kabul ediyor.Halbuki Anayasada işsizleri koruma ile ilgili tek cümle yok.İşsizliği önleme var Anayasada.Mantıken de hatalı zaten milyonlarca insanı Anayasa nasıl korusun.Zaten KORUNACAKLAR ya da pozitif ayrımcılık yapılacaklar arasında İşsizlik yok.Gidip te burda başka madeler getirmeyiniz.
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