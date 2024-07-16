KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 15:00
Kpss ortaöğretim

İyi günler. Ben lisans okuyorum, bu sene de kpss ortaöğretim sınavina girmeyi düşünüyorum. Önceki ortaöğretim sınavinda 90 puan almıştım, bunda ise çalışmayı ve 97-98 puan almayı hedefliyorum. Eğer bu aralıkta bir puan alırsam atanma şansım nedir, mümkün müdür? (Herhangi bir sertifikam falan yoktur.)

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