KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 15:08
KPSS 2024 İptal olur mu?

6 soruda hata olduğu konuşuluyor. Size göre 2022'de olduğu gibi sınav tekrarlanır mı?


kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:17
sınav iptal olmaz diye düşünüyorum sorular iptal edilir

bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:18
7 soru + Türkçedeki dalaverler.Daha Türkçenin foyası ortaya çıkmadı.

bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:20
Müfredattan dahi bu sınav iptal olur.Onlarca müfredat dahilindeki konu sınavda yoktu.

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
16 Temmuz 2024 15:21

Çok saçma bir sınavdı soru dağılımı olsun konular olsun . Ama bence iptal olmaz ,sorular iptal edilebilir.


kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:24
müfredat dışı soru sorulmaması lazımdı. sanki üniversitede tüm sınıfa gıcık kapmış hocanın final sınavı gibi sınav olmuş resmen girdiğimiz sınav
bnmadmv, 27 dk. önce
Müfredattan dahi bu sınav iptal olur.Onlarca müfredat dahilindeki konu sınavda yoktu.

kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:26
ayrıca tarihte 4. soru sultanı iklimi rum unvanı alma gerekçesi yanlış verilmiş. niğbolu savaşından sonra verildi o unvan. bilgi hatası nedeniyle bu soruda iptal edilebilir. cba akademinin hocası böyle demiş
bnmadmv, 29 dk. önce
7 soru + Türkçedeki dalaverler.Daha Türkçenin foyası ortaya çıkmadı.

bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:31
Soru paragrafı hatalı haklı hoca.O unvanı Niğboludan sonra aldı.Bu sınavı hazırlayalının Tarihçi olmadığına eminim artık.
kreatin, 21 dk. önce
ayrıca tarihte 4. soru sultanı iklimi rum unvanı alma gerekçesi yanlış verilmiş. niğbolu savaşından sonra verildi o unvan. bilgi hatası nedeniyle bu soruda iptal edilebilir. cba akademinin hocası böyle demiş

kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:45
ayrıca türkçede zeytinyağdan bahseden sorular bir yayının deneme sınavında da çıkmış twitterda gördüm tıpatıp aynı paragraf değil ancak benzer

kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:46
https://x.com/fizyo06/status/1812827238120796194?s=46&t=FqEcpxn5dQxLDJSKwdg9tA
kreatin, 2 dk. önce
ayrıca türkçede zeytinyağdan bahseden sorular bir yayının deneme sınavında da çıkmış twitterda gördüm tıpatıp aynı paragraf değil ancak benzer
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS lisansKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.Kpss - sorularıKPSS 2024 - SıralamaPsödamaki sorusu iptal olur mu ?Hatalı denen sorular?Hatalı sorular hakkındaHangi yıla benzer sizce?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.

Sözlük

kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 2 sağa sola bakmamak 1 Jim Carrey 1 element uydurmak 1 güne bir söz bırak 1 adına konu bile açılmayan adam 1 filtre kahve 1 ispanya 1 Efsane üçlü 1 pavlonya ağacı 1

Son Haberler

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıtBakan Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale getirilmiştirAydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör