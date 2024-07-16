KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 15:13
2024/1 EEM tecihleri

Merhaba arkadaşlar 2024/1 merkezi atamasında eem için 138 kadro açıklanmış. benim ösym sitesinde görülen p3 sıralamam 300. Elektrik mühendisliği de dahil edilmiş bir şekilde tabi. Puanım da 88,33. Bana kadro düşme ihtimalini ne olarak görüyorsunuz


mratanamayan
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:20

bence olabilir


Eemci aday
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:25

arkadaşlar memlekette eem kalmadı mı nerlerden takip ediyorsunuz iletişime geçiyorsunuz siz


Kerem06061
Memur
16 Temmuz 2024 15:30

Tercihlerde bazı ücra köşelere dikkat edin.Gitmeyip sırf kazanacam diye puanınızı yakmayın.Öyle yerler var ki bir daha ordan çıkma şansınız yok.Tayin vermiyorlar kolay kolay adamını bulsanız bile.İsterseniz 5-6 sene çalışın tayin zormuş.Piyasada bi sürü atanmış var pişman olan.


Eemci aday
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:31

sen de haklısın hocam ama bir ihtimal işte hep

Kerem06061, 18 dk. önce

Tercihlerde bazı ücra köşelere dikkat edin.Gitmeyip sırf kazanacam diye puanınızı yakmayın.Öyle yerler var ki bir daha ordan çıkma şansınız yok.Tayin vermiyorlar kolay kolay adamını bulsanız bile.İsterseniz 5-6 sene çalışın tayin zormuş.Piyasada bi sürü atanmış var pişman olan.


Eemci aday
Aday Memur
16 Temmuz 2024 15:42

evet kimse yok mu arkadaşlar

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS lisansKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.Kpss - sorularıKPSS 2024 - SıralamaPsödamaki sorusu iptal olur mu ?Hatalı denen sorular?Hatalı sorular hakkındaHangi yıla benzer sizce?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.

Sözlük

yann tiersen 1 İlk aşk 4 özgüveni olmayan insan 1 eden bulur 2 müslüman aile doğum kontrolü yapamaz 1 kuru temizleme 1 rafine zevk 1 iz bırakan kitap cümleleri 1 gitmek 1 sağa sola bakmamak 1

Son Haberler

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıtBakan Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale getirilmiştirAydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör