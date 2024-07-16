KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 15:19
Lisans okuyan kişi önlisans Kpss girebilir mi (önlisans mezunum)

Merhaba önlisans mezun oldum şimdi dgs veya yks ile lisans aöf kayıt olucam askerlik tecil için ama önlisans mezun olduğum bölümden yine önlisans Kpss girip atanabilirim değilmi lisans bölümünü bitirmecem sadece askerlik tecil için kayıt olucam cevaplarsanız çok sevinirim lütfen bu durum yaşayanlar da yazarsa çok yardımcı olmuş olur saygılar.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Temmuz 2024 15:43

Lisans KPSS'ye kayıt yaptırmadıktan sonra girebilirsiniz. Ben de AÖF okurken Ön Lisans sınavına girip atandım zamanında ancak lisans sınavına hiç başvuru yapmadım.

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