KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 15:19
Lisans okuyan kişi önlisans KPSS'ye girebilir mi (önlisans mezunum)

Merhaba önlisans mezun oldum şimdi dgs veya yks ile lisans aöf kayıt olucam askerlik tecil için ama önlisans mezun olduğum bölümden yine önlisans Kpss girip atanabilirim değilmi lisans bölümünü bitirmecem sadece askerlik tecil için kayıt olucam cevaplarsanız çok sevinirim lütfen bu durum yaşayanlar da yazarsa çok yardımcı olmuş olur saygılar.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Temmuz 2024 15:43

Lisans KPSS'ye kayıt yaptırmadıktan sonra girebilirsiniz. Ben de AÖF okurken Ön Lisans sınavına girip atandım zamanında ancak lisans sınavına hiç başvuru yapmadım.


Osmanbiter729
16 Temmuz 2024 15:48

Yok hocam askerlik tecil için lisans bölümünü kayıt olucam ama ne mezun olucam nede lisans kpss giricem birtek önlisans Kpss giricem sorun olmaz değilmi sizdede bir sorun çıkmadı.

hsnd, 5 saat önce

Lisans KPSS'ye kayıt yaptırmadıktan sonra girebilirsiniz. Ben de AÖF okurken Ön Lisans sınavına girip atandım zamanında ancak lisans sınavına hiç başvuru yapmadım.


mratanamayan
Aday Memur
16 Temmuz 2024 16:42

lisans kpss nin adını bile anmayacaksın başvuru yapmadığın ve mezun olmadığın takdirde istediğin kadar girebilirsin


Osmanbiter729
16 Temmuz 2024 16:47

Askerlik tecil için lisans bölümü yazıcam ne mezun olucam nede lisans kpss giricem birtek önlisans Kpss benim için önemli hocam birde resmi bilgiyi nerede bulabilirim nerede geçiyor bu yazı mevzuata kılavuz vs yardımcı olursan çok sevinirim camla.

mratanamayan, 4 saat önce

lisans kpss nin adını bile anmayacaksın başvuru yapmadığın ve mezun olmadığın takdirde istediğin kadar girebilirsin


mratanamayan
Aday Memur
16 Temmuz 2024 16:48
hiç korkma sorun olmaz sana net bilgi
Osmanbiter729, 4 saat önce

Askerlik tecil için lisans bölümü yazıcam ne mezun olucam nede lisans kpss giricem birtek önlisans Kpss benim için önemli hocam birde resmi bilgiyi nerede bulabilirim nerede geçiyor bu yazı mevzuata kılavuz vs yardımcı olursan çok sevinirim camla.


Osmanbiter729
16 Temmuz 2024 16:49

Kılavuzda şöyle yazıyordu en yüksek mezuniyet geçerli diye herhalde o kısım

mratanamayan, 4 saat önce
hiç korkma sorun olmaz sana net bilgi
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