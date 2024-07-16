Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 16:02
İlişki kesme

Merhaba mevcut okulumdan ilişkimi kesip yeni okula başlangıç yaptım.Belgelerimi yeni okuluma verdim.Okulumdaki memur İl milli eğitime gitmenize gerek yok dedi.İl mem ile yapacağım bir iş var mı?


bahçesaray
Memur
16 Temmuz 2024 16:21
yok
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