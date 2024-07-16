Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 16:26
Sağlık Bakanlığı mı, KİT mi?

Sağlık bakanlığında tds mi yoksa herhangi bir kitte memurluk mu. Kitlerde tayin yok denecek kadar az lakin Sağlık bakanlığında belli bir yıldan sonra tayin var. Ona göre bir tercih yapmak istiyorum


mratanamayan
Aday Memur
16 Temmuz 2024 16:41

ikiside gelir olarak aşağı yukarı aynı


cileklivotka
Aday Memur
16 Temmuz 2024 16:45
Hocam haklısınız lakin Kitlerde tayin sıkıntı deniyor aklımı karıştıran o kısım onun dışında dediginiz gibi maaşlar hemen hemen aynı
mratanamayan, 3 saat önce

ikiside gelir olarak aşağı yukarı aynı


fnym17
Aday Memur
16 Temmuz 2024 17:02
tayin çok önemli bir hak. o yüzden maaş da aynıysa kite gitmenin bir anlamı yok bence. hakkınızda hayırlısı olsun
cileklivotka, 3 saat önce
Hocam haklısınız lakin Kitlerde tayin sıkıntı deniyor aklımı karıştıran o kısım onun dışında dediginiz gibi maaşlar hemen hemen aynı
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