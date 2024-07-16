Sağlık Bakanlığı mı, KİT mi?

tayin çok önemli bir hak. o yüzden maaş da aynıysa kite gitmenin bir anlamı yok bence. hakkınızda hayırlısı olsun

tayin çok önemli bir hak. o yüzden maaş da aynıysa kite gitmenin bir anlamı yok bence. hakkınızda hayırlısı olsun

cileklivotka, 3 saat önce Hocam haklısınız lakin Kitlerde tayin sıkıntı deniyor aklımı karıştıran o kısım onun dışında dediginiz gibi maaşlar hemen hemen aynı