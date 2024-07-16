SB mi KİT mi

Sağlık bakanlığında tds mi yoksa herhangi bir kitte memurluk mu. Kitlerde tayin yok denecek kadar az lakin Sağlık bakanlığında belli bir yıldan sonra tayin var. Ona göre bir tercih yapmak istiyorum

Sağlık bakanlığında tds mi yoksa herhangi bir kitte memurluk mu. Kitlerde tayin yok denecek kadar az lakin Sağlık bakanlığında belli bir yıldan sonra tayin var. Ona göre bir tercih yapmak istiyorum