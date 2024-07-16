Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 16:28
4b büro memuru tekrar hazırlanıp öğretmenlik
düz büro personeliyle tekrar KPSS çakışıp öğretmen olunuyor mu özellikle yeni akademi gelecek eğer kazanırsam öğretmenliği akademi nasıl olacak memurken bilginiz var mı ? bu konuda sen memursun diye almamazlık yapabilirler mi

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