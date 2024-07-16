4b büro memuru tekrar hazırlanıp öğretmenlik

düz büro personeliyle tekrar KPSS çakışıp öğretmen olunuyor mu özellikle yeni akademi gelecek eğer kazanırsam öğretmenliği akademi nasıl olacak memurken bilginiz var mı ? bu konuda sen memursun diye almamazlık yapabilirler mi

düz büro personeliyle tekrar KPSS çakışıp öğretmen olunuyor mu özellikle yeni akademi gelecek eğer kazanırsam öğretmenliği akademi nasıl olacak memurken bilginiz var mı ? bu konuda sen memursun diye almamazlık yapabilirler mi