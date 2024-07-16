KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 16:49
2024 KPSS Makine Mühendisleri
makine mühendisi arkadaşlar ben bu sınavdan genel kültür 42D 16Y genel yetenek 36D 17Y yaptım, sizlerin de sonuçlarınizi paylaşmanız makineciler açısından sınavın nasıl geçtiğine önbilgi olabilir. sizlerin de netlerinizi bekliyorum.

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