KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 16:54
bilgisayar mühendisi olarak hangi tür memurluklara atanma ihtimalimiz var

selamlar.. benim merak ettiğim konu şu ben bilgisayar mühendisliğinden mezun olduğum için sadece bilgisayar mühendisliği kadrolarına mı atamam oluyor yoksa başka tür memurluklara da atanabiliyor muyum duruma göre?


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Aday Memur
16 Temmuz 2024 16:59

Polis olursun katıp olursun zabıta olursun itfaiye de olur. Bir de 4001 kodu var o da az oluyor

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