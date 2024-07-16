KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 18:03
Ayçiçek sorusu bazılarında fazla diye sorulmuş olabilir mi?

Bu konuda fazla diye sorulan oldu mu? Ben de az diyordu. Instagram da coğrafya hocalarının yorumlarında bu tarz çok yorum gördüm. Karşılaşan var mı acaba? Yalan da olabilir ama sormak istedim.


Rambo23
Aday Memur
16 Temmuz 2024 18:36
Bayram Meral hocamız bu soru için ösymye dilekçe ile başvuracağını belirtti ve herkesi dilekçe vermeye davet etti. Bizimde yapmamız lazım haydi arkadaşlar 75 TL birşey değil dilekçeyi vermek içinde ankarada olmaya gerek yokmuş. PTT ve kargo ilede oluyormuş

kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 18:38
soru başına 75tl sanırım. 1 paket sigara parası hiçbir şey. ben edicem 8-10 soru var kafamda onları şikayet edicem. twitterda gündem olsa bunlara hiç gerek kalmayacak aslında
Rambo23, 45 dk. önce
Bayram Meral hocamız bu soru için ösymye dilekçe ile başvuracağını belirtti ve herkesi dilekçe vermeye davet etti. Bizimde yapmamız lazım haydi arkadaşlar 75 TL birşey değil dilekçeyi vermek içinde ankarada olmaya gerek yokmuş. PTT ve kargo ilede oluyormuş

kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 18:42
az önce telegramda ki gruba sordum. orada bir kişide fazladır yazıyormuş. sınav kitapçıkları da incelenmeli diye düşünüyorum sanırım bu inceleme dava yoluyla olur yada direkt kitapçık numarasından kontrol edilir. aramızda hukukçular varsa bizlere yol göstermeli

maresca0
Aday Memur
16 Temmuz 2024 18:48

bende fazladır yazıyordu kesinlikle eminim. konyayı işaretledim


kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 18:50
sıkıntılı soru sayısı 11e çıktı o zaman
maresca0, 33 dk. önce

bende fazladır yazıyordu kesinlikle eminim. konyayı işaretledim


Tunahan Öztürk
Aday Memur
16 Temmuz 2024 19:06

Bu nedir arkadaş ? Eğer doğruysa böyle bir hata nasıl yapılabiliyor cidden garip geldi


yildiray41
Aday Memur
16 Temmuz 2024 19:08
bende azdir diye yaziyor kesin eminim

Rambo23
Aday Memur
16 Temmuz 2024 19:08
Yalnız bu durum hatadan öte bir durum. Bu ciddiyetsizliğin göstergesi. Bu çok büyük bir olaydır. Ne demek bazı adaylara en fazla bazılarına en azı sormak. Bu direkt olarak sınav iptali gerektirir

kreatin
Aday Memur
16 Temmuz 2024 19:09
bende de azdır yazıyordu ama twitterda telegramda instgrqmda yorumlarda hep fazladır yazıyordu diyorlar
yildiray41, 13 dk. önce
bende azdir diye yaziyor kesin eminim

the back of furkan
Şef
16 Temmuz 2024 19:12

azdır

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