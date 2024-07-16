Ayçiçek sorusu bazılarında fazla diye sorulmuş olabilir mi?

Bayram Meral hocamız bu soru için ösymye dilekçe ile başvuracağını belirtti ve herkesi dilekçe vermeye davet etti. Bizimde yapmamız lazım haydi arkadaşlar 75 TL birşey değil dilekçeyi vermek içinde ankarada olmaya gerek yokmuş. PTT ve kargo ilede oluyormuş

Bayram Meral hocamız bu soru için ösymye dilekçe ile başvuracağını belirtti ve herkesi dilekçe vermeye davet etti. Bizimde yapmamız lazım haydi arkadaşlar 75 TL birşey değil dilekçeyi vermek içinde ankarada olmaya gerek yokmuş. PTT ve kargo ilede oluyormuş