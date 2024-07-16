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Editörler : F16 Gökçen


16 Temmuz 2024 18:21
Aynı anda iki uzaktan öğretim bölümü okumak

Arkadaşlar merhaba klavuzu inceleyenler biliyordur aynı seviyedeki iki örgün ögretim bölümü okumak mümkün degil. Ama aynı seviyedeki iki uzaktan öğretim programı için bi bilgi bulunmamakta. İki farklı üniversiteden önlisans uzaktan ögretim bölüm okuyan varmı veya bilgisi olan varmı bu konuda ?

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