KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 19:02
6225 Nitelik Kodu

6225 nitelik kodu için üniversitede aldığımız Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersini almak yeterli mi?

Bilgisi olan yazabilir mi?


the back of furkan
Şef
16 Temmuz 2024 19:13

evd

Toplam 1 mesaj

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