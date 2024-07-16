Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 19:37
Eş durumu

Arkadaşlar il dışına tayinim çıktı haziranda gittim başladım ama suanda evlilik durumum var bu temmuzda nikahim olacak bu agustos ta esdurumum olurmu özür grubu atamalarında not eşim de öğretmen ve eski görev yerime tayin istemem gerekiyor sanirim nikah atama sonrasi olduğundan hakkım varmış dogrumudur


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Temmuz 2024 20:20

Önce şiddetli geçimsizlik ayrılık sonrası tayin istenmiş. Daha sonra baris sağlanmış geri dönüş:) hikaye bu kadar

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