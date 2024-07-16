KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 19:49
Kpss 2024-Hukukçular

Hukukçular olarak netlerimizi paylaşırsak sınavın zorluk derecesini, sonuçlar açıklanmadan ölçebiliriz diye düşünüyorum.Aksilik olmazsa Genel yetenek 40.5 Genel kültür 54 toplamda 94.5 net bekliyorum. Sizler kaç net bekliyorsunuz? Onun disinda daha önceki çiftli yıllardaki KPSS'lere giren meslektaşlarımız da varsa kıyas yapabilir mi?


broman
Aday Memur
16 Temmuz 2024 20:11

Gk 51 GY 48 civarı boşlarımı işaretledim mi emin değilim ama aşağı yukarı böyle toplamda 100 ü ya geçer ya geçmez

İlk kez çift yılda giriyorum, umarım son girişim olur

verdiğim emek karşısında hayal kırıklığı bir sınav oldu açıkcası :/


ROCKYBALBOA7777
Aday Memur
16 Temmuz 2024 20:14

Normalde ne kadar hedefliyordunuz? Zorluk düzeyi geçmiş senelere göre yüksekse hedeflediğimiz siralamalara ulaşabilirsiniz her şeye rağmen.


Yaşlı Hukukçu
Aday Memur
16 Temmuz 2024 20:50

GY:36 veya 38,50 GK:44... Toplamda 80-82,50 net. Kurum avukatlığı gelme şansı normal şartlarda yok, ama bazen özel koşullarda iki yıllık tecrübe istiyorlar, belki özel koşulları olan kadrolardan baya baya açılırsa, tecrübesi bürosu olanlar da tercih etmezse düzen bozmayıp, bir şans olur diyorum, teselli işte, yoksa şans yok.


ROCKYBALBOA7777
Aday Memur
16 Temmuz 2024 20:58

Merhaba, ilk sınavınız miydi bu? Sadece kurum avukatlığı mi düşünüyorsunuz? Yaklaşık 2 3 senedir icra memuru kadrosu acilmiyordu, bu alımda acildi bu kendim faydalanamayacagim için üzse de en azından meslektaşlarım adına sevindim. Aynı şekilde tüketici hakem raportörüne de en son 2 sene önce ve çok az bir kadro ayrılmıştı. Önümüzdeki atamalarda da en azından onun için kadro ayrılacağını düşünüyorum. Eğer kurum avukatlığı tek seçenek değilse aksilik olmazsa puanınızın yettiği kadrolar açılacaktır.

Yaşlı Hukukçu, 12 dk. önce

GY:36 veya 38,50 GK:44... Toplamda 80-82,50 net. Kurum avukatlığı gelme şansı normal şartlarda yok, ama bazen özel koşullarda iki yıllık tecrübe istiyorlar, belki özel koşulları olan kadrolardan baya baya açılırsa, tecrübesi bürosu olanlar da tercih etmezse düzen bozmayıp, bir şans olur diyorum, teselli işte, yoksa şans yok.


krekium
16 Temmuz 2024 21:00

Gy 50 gk 49,5 bekliyorum. Atanma olasılığım nedir?

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