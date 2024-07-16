Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 19:55
sağlık meslek lisesi

arkadaşlar bilgi ria edeceğim de yeğenimi bir meslek lisesine kaydettirmek niyetindeyiz de. şmdi bu okullarda sağlık meslek lisesi olarak görünmüyor title olarak. peki buralardan mezun kişiler hemşirelik yapabiliyorlar mı mezunların iş bulma durumu ve yetki bakımından durum nedir?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Temmuz 2024 20:10

Title diyorsunuz yani.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Temmuz 2024 20:19

Hiçbir yetkileri yok. Üniversiteye gitmezlerse bir işe yaramaz

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