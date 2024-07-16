Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2024 20:01
Sözleşmeli 4B eş tayini

Arkadaşlar sözleşmeliler için eş tayini ne zaman açılacak her hangi bir söylenti var mı veya bilgisi olan var mı

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