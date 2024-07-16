Atanıp Başlamama

Merhaba bir önceki merkezi atamada bir kuruma yerleştirmem yapılmıştı ancak ailevi nedenlerden dolayı atandığım kuruma başlayamadım ve feragat etmıştım bunun sonucu olarak ÖSYM de bu merkezi atamada tercih veremiyorum gayet doğal olarak merak ettigim husus şu bu cezanın bellırlı bir suresımı var yoksa sadece 2022 puanı için mi geçerli ayrıca acıktan alımlara ve kpss a alımlarına yönelik başvurularda yine böyle bir sınırlama var mı 2022 puanı kullanılabılınır mı son olarak memur olamaz 1 yıl cezası var gibi söylemler var baslamadıgım imza atmadığım feragat ettigim halde yine böyle bir yaptırım söz konusu mu.