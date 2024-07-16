KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 20:14
2024/1 merkezi atama bekleme konusu

biz de burda şafak sayalım beyler

en iyi ihtimal 6 gün sonra 22 temmuz

uzarsa 31'e kadar yolu var.


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Aday Memur
16 Temmuz 2024 20:16

Dogu yüksek kapatır mi acaba? Mesela şeker fabrikasi kaçta kapatır?

Toplam 1 mesaj

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