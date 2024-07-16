KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 20:21
16 temmuz salı saat 21.00de X'te Hatalı sorular ile ilgili gündem Etkinliği var!
Arkadaşlar Mehmet Eğit hocamız paylaştı herkesi X'e bekliyoruz. Hakkımızı arıyoruz. X'te Hatalı sorular ile ilgili gündem Etkinliği var. Kpss 2024 sınavında sorularda ciddi sıkıntılar var! Herkesi X'e bekliyoruz!

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