Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 20:22
?? Financial Times: ?Türkiye?de memurların maaşları yakında dondurulacak.?
Oldu olacak, yeni Tekalif-i Milliye yayımlasınlar!

Kalet
Daire Başkanı
16 Temmuz 2024 20:26

Açtığım bu konuyu memurlar.net yönetimi sildi.

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