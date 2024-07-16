Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 20:30
Kamu işçisi emeklisi ile memur emeklisi arasındaki fark bilinçli bir şekilde açılıyor.

Ocak ayında yüzde 37,5 almaları gereken zam 12 puan birden artırılarak yüzde 49,5 yapıldı. Ve bu da memurun toplu sözleşmesi sayesinde yapıldı. Temmuzda ise memur emeklisine yüzde 5 bile çok görüldü. Toplu sözleşmenin zararına olan kısmı memur ve memur emeklisine, kâr olan kısmı ise kamu işçisine.

TEŞEKKÜRLER MEMUR SEN.

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