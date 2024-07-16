eş durumu tayinim çkys de yeni yerine atanmış eski görev yerinden ayrılmamış gözüküyor ekip sistemine daha düşmemiş ne zaman düşer bilgisi olan var mı

eş durumu tayinim çkys de yeni yerine atanmış eski görev yerinden ayrılmamış gözüküyor ekip sistemine daha düşmemiş ne zaman düşer bilgisi olan var mı