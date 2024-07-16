Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2024 21:11
Hemşire Can güvenliği mazeret tayini
Ümiversite hastanesinden, devlet hastanesine can güvenliği mazereti ile mahkeme kararı koruma kararları vs İbraz ederek tayin başvurusunda bulunduk , bakanlıktan aranıp siz 4 yılı doldurmamışsınız geçici görev göndeririz daha sonra kadronuzla geçersiniz dediler , hastanemizden muvafakatnamede aldık . 1 aydır bekliyoruz bir sonuç için , bakanlığa zor zahmet ulaşıp bilgi aldık , dosyamıza herhangi bi işlem yapılmamış öylece duruyormuş , acaba bu işin gidişatı nasıl oluyor neden hiç bir işlem yapılmadan bekletiliyor unutuluyor mu

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