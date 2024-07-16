Hemşire Can güvenliği mazeret tayini

Ümiversite hastanesinden, devlet hastanesine can güvenliği mazereti ile mahkeme kararı koruma kararları vs İbraz ederek tayin başvurusunda bulunduk , bakanlıktan aranıp siz 4 yılı doldurmamışsınız geçici görev göndeririz daha sonra kadronuzla geçersiniz dediler , hastanemizden muvafakatnamede aldık . 1 aydır bekliyoruz bir sonuç için , bakanlığa zor zahmet ulaşıp bilgi aldık , dosyamıza herhangi bi işlem yapılmamış öylece duruyormuş , acaba bu işin gidişatı nasıl oluyor neden hiç bir işlem yapılmadan bekletiliyor unutuluyor mu

Ümiversite hastanesinden, devlet hastanesine can güvenliği mazereti ile mahkeme kararı koruma kararları vs İbraz ederek tayin başvurusunda bulunduk , bakanlıktan aranıp siz 4 yılı doldurmamışsınız geçici görev göndeririz daha sonra kadronuzla geçersiniz dediler , hastanemizden muvafakatnamede aldık . 1 aydır bekliyoruz bir sonuç için , bakanlığa zor zahmet ulaşıp bilgi aldık , dosyamıza herhangi bi işlem yapılmamış öylece duruyormuş , acaba bu işin gidişatı nasıl oluyor neden hiç bir işlem yapılmadan bekletiliyor unutuluyor mu