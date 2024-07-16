SHM (Sağlıklı Hayat Merkezi) - ATAMA

Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüklerine bağlı SHM'lere "psikologlar" için atama süreçleri nasıl olmaktadır? Acaba bir bilgisi olan, buralarda çalışan var mı?

Daha önceki atamalarda SHM adı altında herhangi bir kontenjan göremedim. Acaba İlçe sağlık gibi yerlere atandıktan sonra mı buralara görevlendirilebiliyoruz?

Teşekkürler.