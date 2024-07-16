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16 Temmuz 2024 21:18
Akp Sözcüsü MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU ÖMK haftaya devam dedi

AKP Sözcüsü MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) -

Bu konuda, malumunuz, gündemimizde olan, önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda buna dair de düzenlemeler söz konusu olduğu için, kendi iç bütünlüğü İçerisinde düzenlemeler söz konusu olduğu için öğretmenlik akademisindeki usuller bağlamında, dolayısıyla bunu kendi bütünlüğü içerisinde değerlendirmek lazım geldiği hususunu da yüce Meclisin bilgisine sunmuş oluyorum.

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