itiraz için yarın son gün

Arkadaşlar yorumumu dikkatli okuyun lütfen.

Ben sorulan sorunun EN FAZLA şekilde olduğundan emin olduğum için forumlarda bunu dile getiren olmuş mudur diye aratırken bu konuyu gördüm ve hemen yazmak istedim.

Ben de bu sene KPSS 2024 GY GK ve Eğitim Bilimleri bölümlerine girdim.

Arkadaşlar, benim kitapçığımda Ayçiçek sorusu 'EN FAZLA' şeklinde yazdığına yemin edebilirim.

En azdır, en çoktur gibi cevaplara her zaman çember çizerim ki dikkatimden kaçmasın. Kamuoyuna açılan kitapçıkta en az ibaresini görünce şok geçirdim ve İnstagram yayınlarına EN FAZLA şeklinde yazıyor diye yorum yazanlardan biri benim.

Cevabımdan ve soruda EN FAZLA yazdığından eminim, yorumlarımız yalan falan da değil. Ayrıca birçok kişide de EN FAZLA şeklinde sorulmuş, yorumlardan anlaşılıyor.

Binlerce insan bu soruyu yanlış okumuş olamaz.