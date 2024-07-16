KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 21:27
itiraz için yarın son gün
itiraz için yarın son gün arkadaşlar itiraz edecek olanlar yarın genel amaçlı dilekçe yazıp ücreti ödeyerek dilekçe ekine makbuzu koyarak ptt aracılıgıyla gönderebilirler

TelsizKodu
Aday Memur
16 Temmuz 2024 22:05

Arkadaşlar yorumumu dikkatli okuyun lütfen.

Ben sorulan sorunun EN FAZLA şekilde olduğundan emin olduğum için forumlarda bunu dile getiren olmuş mudur diye aratırken bu konuyu gördüm ve hemen yazmak istedim.

Ben de bu sene KPSS 2024 GY GK ve Eğitim Bilimleri bölümlerine girdim.

Arkadaşlar, benim kitapçığımda Ayçiçek sorusu 'EN FAZLA' şeklinde yazdığına yemin edebilirim.

En azdır, en çoktur gibi cevaplara her zaman çember çizerim ki dikkatimden kaçmasın. Kamuoyuna açılan kitapçıkta en az ibaresini görünce şok geçirdim ve İnstagram yayınlarına EN FAZLA şeklinde yazıyor diye yorum yazanlardan biri benim.

Cevabımdan ve soruda EN FAZLA yazdığından eminim, yorumlarımız yalan falan da değil. Ayrıca birçok kişide de EN FAZLA şeklinde sorulmuş, yorumlardan anlaşılıyor.

Binlerce insan bu soruyu yanlış okumuş olamaz.


maestroy
16 Temmuz 2024 22:15

3 iş günü itiraz süresi vardı. 15 temmuz resmi tatil olduğu için iş günü olarak saylımaz bence. Bu yüzden perşembe son gün olması gerek itiraz için

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS lisansKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.Kpss - sorularıKPSS 2024 - SıralamaHatalı sorular hakkındaPsödamaki sorusu iptal olur mu ?Hatalı denen sorular?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kpss 2024-Hukukçular

Sözlük

haklı olduğu halde susan insan 2 muhalif 1 Zoraki söylenen sözler 1 şu an çalan şarkı 4 salı 2 özlemek 2 telefonu tuvalete düşürmek 4 gitmek 2 naim süleymanoğlu 1 sağa sola bakmamak 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağızİsrail'in Nuseyrat'da yine okul vurdu: 23 ölüİstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandıDevrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör