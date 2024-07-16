Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 21:36
Açık lise görev

Açık lise görev çıkmış lakin başkan mı gözetmen mi yedek mi belli değil eskiden puandan anlaşılıyordu puanda eklenmemiş.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Temmuz 2024 22:02

Sınav gunu ogrenirsin

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