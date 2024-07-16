KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 21:42
Arkadaşlar Dilekçe Yamzayı Bırakın Kamuoyu oluşturun acilen.
BASINI KULLANIN ONLARA ATIN NE ATACAKSANIZ ZAMAN DARALIYOR.DERS VERENDE ,KİTAP SATANDA,DÜZENDEN PARA KAZANAN DA İPTAL OLSUN İSTEMEZ.SİZ İSTEYECEKSİNİZ SİZZZ.

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS lisansKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.Kpss - sorularıKPSS 2024 - SıralamaHatalı sorular hakkındaPsödamaki sorusu iptal olur mu ?Hatalı denen sorular?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kpss 2024-Hukukçular

Sözlük

Farid farjad 1 starbucks vs kahve dünyası 1 adına konu bile açılmayan adam 1 Zoraki söylenen sözler 1 naim süleymanoğlu 1 salı 2 pavlonya ağacı 1 how i met your mother 1 can dostum 2 sağa sola bakmamak 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağızİsrail'in Nuseyrat'da yine okul vurdu: 23 ölüİstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandıDevrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör