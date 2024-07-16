Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 21:49
VHKİ den Usta Öğretici kadrosuna geçiş

iyi günler. GSB de VHKİ olarak görev yapmaktayım. MEB e muvafakatname ile geçiş yapıp sınavsız unvan değişikliği ile Usta Öğretici kadrosuna geçebilir miyim? Güzel sanatlar mezunuyum. Usta öğretici oryantasyon belgem var.

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