Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2024 22:09
Ekip uygulaması atama takibi

Merhaba arkadaşlar 30 mayısta üst bölge tayini istedim. Ekip uygulamasında atama takibi kısmından takip edebiliyorduk ama şuan bişey görünmüyor bilgisi olan varmı

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