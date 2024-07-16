2024 yaz mazeret ataması hakkında

Büyükşehir statüsü olan illerde daha önceden eşin çalıştığı adres ile ikamet ettiği adresteki okullar tercih edilebiliyordu. Son yayınlanan kılavuza göre sanırım sadece çalıştığı adres ilçesindeki okullar yazılabilecek. Yanlış mı yorumladım yoksa gerçekten böyle mi ?

Büyükşehir statüsü olan illerde daha önceden eşin çalıştığı adres ile ikamet ettiği adresteki okullar tercih edilebiliyordu. Son yayınlanan kılavuza göre sanırım sadece çalıştığı adres ilçesindeki okullar yazılabilecek. Yanlış mı yorumladım yoksa gerçekten böyle mi ?