Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 22:21
2024 yaz mazeret ataması hakkında
Büyükşehir statüsü olan illerde daha önceden eşin çalıştığı adres ile ikamet ettiği adresteki okullar tercih edilebiliyordu. Son yayınlanan kılavuza göre sanırım sadece çalıştığı adres ilçesindeki okullar yazılabilecek. Yanlış mı yorumladım yoksa gerçekten böyle mi ?

Rdn05
16 Temmuz 2024 22:27
öyle anlaşılıyor ikametgah hakkı yok
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