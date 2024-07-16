Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 23:17
İl emri Bitti!!

Bugün yayınlanan mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzuna göre il emri uygulaması kalkmıştır.yerine isteyeni başka ilde birleştirme uygulaması gelmiştir haberiniz ola göçü göbeği ona göre toplayın.nasıl olsa yollarlar işi bitti


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
16 Temmuz 2024 23:25

Hadi bakalım inşallah doğrudur.


emreuanl.1
Aday Memur
16 Temmuz 2024 23:29
Eşi asker, polis, hakim savcı olan öğretmenleri nasıl bir ilde bir araya getirecekler hocam böyle bişey mümkün değil

bulaşşıkk
Memur
16 Temmuz 2024 23:37

Arkadaş ıslak rüyasında görmüş heralde hocam. Ciddiye alma

emreuanl.1, 49 dk. önce
Eşi asker, polis, hakim savcı olan öğretmenleri nasıl bir ilde bir araya getirecekler hocam böyle bişey mümkün değil

berkaydal
Aday Memur
16 Temmuz 2024 23:38

Şaka gibi. İnsanlara il dışı yer değiştirme isteğinde bulundurun sonra böyle bir çalışma yapacağız diyin. Kardeşim madem böyle bir şeyiniz vardı insanlar atama istemeden açkllasanız ya. Olacak iş değil. Bu kadar iş bilmezlik.. Pes.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Temmuz 2024 23:38

Evinin önündeki okula değilde köylere verebilirler. Hani onlarda ogretmen ya köye gitse olur

emreuanl.1, 49 dk. önce
Eşi asker, polis, hakim savcı olan öğretmenleri nasıl bir ilde bir araya getirecekler hocam böyle bişey mümkün değil

berkaydal
Aday Memur
16 Temmuz 2024 23:41

A ilinde birisi b ilinde birisi ama istekleri dahilinde de demiyor

Bakanlık tarafından belirlenecek bir ilde diyor. Allah Allah. Yumurtadan ne çıkarsa gibi bir şey.


emreuanl.1
Aday Memur
16 Temmuz 2024 23:42
31 Aralık itibariyle 3 yıllık süreyi tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden bahsediliyor il emri yine verilecektir

Datdiriditdit
Aday Memur
16 Temmuz 2024 23:49

Klavuzun E maddesine göre evet il emri kalktı. Benim anladığım Farklı kuruma bağlı çalışanlar için MEB ve meb dışı diğer kurum aralarında anlaşıp bakanlık kendi belirlediği bir ilde aile birliğini sağlayacaklar.

Eşi polis hakim yada başka bir memur olanlar, biz aile birliği sağlamak istiyoruz derse MEB, EGM ye yada HSK soracak, A ilinde ve B ilinde yaşayan eşleri C ilinde birleştirecek. Burada A ve B illeri önemli değil C ilinin nereler olabileceğini herkes biliyor. Ya İstanbul ya doğu..


Datdiriditdit
Aday Memur
16 Temmuz 2024 23:53

Klavuzun E maddesini tekrar okuyun bence

emreuanl.1, 36 dk. önce
31 Aralık itibariyle 3 yıllık süreyi tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden bahsediliyor il emri yine verilecektir

emreuanl.1
Aday Memur
17 Temmuz 2024 00:14
İl emri diye bi kanun yönetmelik yokki kaldırılsın bu kılavuz insanları köyleri tercih etmeye zorlamaya yönelik hazırlanmış, ben o bahsedilen beyanda bulunmayacağım. Zaten iller arası isteğe bağlı olarak atamam yapılmış ve yöneticilikten ayrılanlar ın tekrar yöneticiliği başvuru hakkından yararlanmak içinde ilişkimi kesmiş tayinimiz çıktığı ilde göreve başlamışım şimdi eşim yanıma gelemeyecekse ben neden gitmiş olduki biz zaten aynı ilde görev yapıyorduk. Tam olarak saçmalık
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