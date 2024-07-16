İl emri Bitti!!

Eşi asker, polis, hakim savcı olan öğretmenleri nasıl bir ilde bir araya getirecekler hocam böyle bişey mümkün değil

Eşi asker, polis, hakim savcı olan öğretmenleri nasıl bir ilde bir araya getirecekler hocam böyle bişey mümkün değil