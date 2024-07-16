yolluk en geç ne zaman yatar?

14 haziranda eski okulumda yolluk hesaplandı ilişiğim kesildi. Bir ay geçti hala yatmadı. daha ne kadar bekleyeceğim. Bayram tatili yüzünden olsa diğer yerlerde yolluk yatmış

14 haziranda eski okulumda yolluk hesaplandı ilişiğim kesildi. Bir ay geçti hala yatmadı. daha ne kadar bekleyeceğim. Bayram tatili yüzünden olsa diğer yerlerde yolluk yatmış