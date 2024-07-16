Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 23:51
Öğretmenler Neden Birlik Olamıyor ?

25 yıl geldi geçti 1 (Bir) tane konuda bile birlik olunduğunu görmedim.

para en önemli şey desek onda bile birlik olunmuyor arkadaş yahu !


KARATEPE84
Aday Memur
17 Temmuz 2024 00:02

İçlerinde dağınık oldukları için

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