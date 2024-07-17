TMO ve Şeker Fabrikası Hak. (Önemli)

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
TEİAŞ hakkında bilgiTCDD Hat bakım onarım memuru hk.TCDD özelleştiriliyor mu?PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorSağlık Bakanlığı mı, KİT mi?KİT Çalışma Şartları, Maaş Ve Yan Haklar2024/1 TMOKİT 3 Yıl Çalışma Kuralında Pozisyon HakkındaKPSS ile TEİAŞ atanmaTTK nin akıbeti ne olacak, bilen birisi aydınlatabilir mi ?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör