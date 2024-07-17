Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 01:02
TMO ve Şeker Fabrikası Hak. (Önemli)

Arkadaşlar malum tercih dönemindeyiz, önlisans muhasebe puanım var ve atanma ihtimalim de var. Sizlere sorum şuan TMO mu şeker fabrikası mı daha mantıklı? İkisinde de muhasebeci alımı var en önemlisi maaşları ne kadar muhasebecilerin, bu konuda destek olursanız sevinirim.

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