KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 02:29
KPSS Lisans ve Kariyer A Grubu

Bu sene ilk defa KPSS'ye girdim. Sorum şu; hangi kurum kaç puanla alır, tercih neye göre yapılır, istediğimiz ili biz mi seçiyoruz yoksa merkez mi atıyor bilmiyorum.

Zaten A grubuna hazırlanıyorum ama tahminen 80-90 arası gelecek 2024 KPSS lisans puanımla da önerebileceğiniz, işyükü diğerlerine göre daha hafif olan, uzmanlık yada müfettişlik kazanırsam geçiş yaparken beni uğraştırmayacak kadrolar nelerdir. Maaşlar da çok oynuyor mu

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