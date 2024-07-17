KPSS Lisans ve Kariyer A Grubu

Bu sene ilk defa KPSS'ye girdim. Sorum şu; hangi kurum kaç puanla alır, tercih neye göre yapılır, istediğimiz ili biz mi seçiyoruz yoksa merkez mi atıyor bilmiyorum.

Zaten A grubuna hazırlanıyorum ama tahminen 80-90 arası gelecek 2024 KPSS lisans puanımla da önerebileceğiniz, işyükü diğerlerine göre daha hafif olan, uzmanlık yada müfettişlik kazanırsam geçiş yaparken beni uğraştırmayacak kadrolar nelerdir. Maaşlar da çok oynuyor mu