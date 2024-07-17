2024 kpss puanları 2021 ile aynı olacaktır

ösym her sene kpss sayısal verileri diye paylaşım yapıyor ösymnin kendi sitesinden bak yıllara göre net ortalamaları standart sapmalar ortaya çıkar. kpss 2021 ortalamaları 20 ve 22 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam

ösym her sene kpss sayısal verileri diye paylaşım yapıyor ösymnin kendi sitesinden bak yıllara göre net ortalamaları standart sapmalar ortaya çıkar. kpss 2021 ortalamaları 20 ve 22 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam