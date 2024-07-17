KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2024 04:17
2024 kpss puanları 2021 ile aynı olacaktır

kpssuzmanı sitesinde istatistik bölümüne bakıldığı zaman genel yetenek ortalaması 2023'te 23,19 2022 te 30,82 2021 de 26,39 2020 de 28,64 genel kültürde ise 2023 29,68 2022 33,85 2021 34,17 2020 35,56 . 2024 kpss ortalamasına bakıldığı zaman genel yetenek 27,59 genel kültür 33,58 . buradan en yakın sınavın 2021 olduğu. 2022 den bi tık zor 2023 ten ise 3 tık kolay olduğunu görüyoruz.


kreatin
Aday Memur
17 Temmuz 2024 04:58
ösym her sene kpss sayısal verileri diye paylaşım yapıyor ösymnin kendi sitesinden bak yıllara göre net ortalamaları standart sapmalar ortaya çıkar. kpss 2021 ortalamaları 20 ve 22 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam
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