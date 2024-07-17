Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2024 08:10
Şef derecesi

Arkadaşlar kamuda şef ünvanında çalışan en yüksek kaçıncı dereceye yükselebiliyor. 1 inci derece mi 3 üncü derece mi?


Scooby doo
Genel Müdür
17 Temmuz 2024 08:15

lise mezunu şef için soruyorum.

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