Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2024 08:58
kamuda branş değişikliği

2 yıllık bitirdim eczane teknikeriyim 4 yıllık lisans halkla ilişkiler tanıtım bölümünü bitirdim çevre sağlığı teknikerliğine geçmeyi düşünüyorum burada sorun çevre sağlığı teknikeri olacak şekilde 2 yıllık bitirmem gerektiği söyleniyor kesin bilgi değil... sorun şu ben bu 2 yıllık çevre sağlık teknikerliğini bitirsem 4 yıllık lisans eğitimim buna engel olur mu ... böyle bir durum başından geçen var mı


lDeimosl
Genel Müdür
17 Temmuz 2024 09:35

Bölümü okumadan ünvan değişikliği yapılamaz. Ünvan değişikliği sınavıyla ünvan değiştirebilmek için lisans engel değil, KPSS yoluyla değiştirebilmek için engel.


berkehan81
Şef
17 Temmuz 2024 10:41

çevre sağlığı teknikeri olman için sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında bulunan çevre sağlığı önlisans programını bitirmen gerekli. Ben geçiş yaptım 4 yıllık üniversite bitirmen tekniker kadrosuna geçmen için engel değil, o sadece kpss için geçerli yanı kpss de 4 yıllıktan mezunsan iki yıllıktan kpss ye giremiyorsun, ancak görevde yükselme ve unvan değişikiliği sınavlarında böyle bir şart yok 4 yıllıkta bitirsen 2 yıllık mezuniyetten sınavlara giriyorsun başarılı olursan ataman yapılıyor bu arada hangi kurumda çalışıyorsun hastanemi ilçe sağlık mı il sağlık mı ?

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