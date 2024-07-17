Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 09:22
Türk şeker ve TMO muhasebeci Maaşları

Arkadaşlar türk şeker ve TMO da muhabseci maaşları ne kadar ? Yardımcı olursanız sevinirim


Frkn07z
Aday Memur
17 Temmuz 2024 09:25

Düzeltme; Türk şeker de memur veya TMO da muhasebeci Maaşları? Ona göre tercih yapicam


kajuun
Aday Memur
17 Temmuz 2024 10:21
puanınız kaç hocam
Frkn07z, 2 saat önce

Düzeltme; Türk şeker de memur veya TMO da muhasebeci Maaşları? Ona göre tercih yapicam

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ hakkında bilgiTCDD Hat bakım onarım memuru hk.TCDD özelleştiriliyor mu?Sağlık Bakanlığı mı, KİT mi?PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorDSİ 2024 Giyim YardımıKİT 3 Yıl Çalışma Kuralında Pozisyon HakkındaDHMİ Çalışanları Buraya2024/1 TMOKİT Çalışma Şartları, Maaş Ve Yan Haklar

Sözlük

güne bir söz bırak 1 gitmek 2 salı 2 Jim Carrey 1 rafine zevk 1 futboldan ne kadar anlıyorum 3 küba 1 Zoraki söylenen sözler 1 organik hoşaf 2 can dostum 2

Son Haberler

Sarıgül: O montaj video için yargı önünde hesaplaşacağızTürkiye'de haziranda 79 bin 313 konut satıldıAltının gramı 2 bin 626 liradan işlem görüyorHayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktıGaybubet evinden aranan binbaşı ve üsteğmen çıktı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör