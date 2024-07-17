Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Temmuz 2024 09:38
2024 iller arası tayin komisyon değerlendirme

Ekip sağlık sayfasında açıklama kısmında komisyon değerlendirme yazıyor arkadaşlar bu ne demek bilen var mı ?


florten
Aday Memur
17 Temmuz 2024 10:01
Başvuruları iptal olanların ilan edileceği bölüm
Toplam 1 mesaj

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