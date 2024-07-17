KİT Reformu Nasıl Olacak? Yorumda Belirtiniz

KİT Reformu beklenmekte ve bunun nasıl olacağı konusu net değil. Personel politikası ne olacak net değil bunla ilgili beklenti anketi. Bu ankete 1 saat 21 dakikada , 6 kişi oy kullandı Bu anketekişi oy kullandı

KİT Reformu beklenmekte ve bunun nasıl olacağı konusu net değil. Personel politikası ne olacak net değil bunla ilgili beklenti anketi.

Kitler %51 özelleşecek ve personeller faal sahadan çekilecek Kitler %51 özelleşecek ve personeller tamamen havuza Kitler özelleşmeyecek personel reformu ile norm belirlenecek Kitler özelleşmeyecek personel reformu olmayacak

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