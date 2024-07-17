Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Temmuz 2024 09:51
2024/1 sgk icra memurluguna başvuracaklar
Hangi şehirlerden kac puanla tercih vereceksiniz arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ hakkında bilgiTCDD Hat bakım onarım memuru hk.TCDD özelleştiriliyor mu?Sağlık Bakanlığı mı, KİT mi?PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorDSİ 2024 Giyim YardımıKİT 3 Yıl Çalışma Kuralında Pozisyon HakkındaDHMİ Çalışanları Buraya2024/1 TMOKİT Çalışma Şartları, Maaş Ve Yan Haklar

Sözlük

yann tiersen 1 İlk aşk 4 muhalif 1 futboldan ne kadar anlıyorum 3 naim süleymanoğlu 1 özgüveni olmayan insan 1 Jim Carrey 1 zaytung 1 can dostum 2 Zoraki söylenen sözler 1

Son Haberler

Sarıgül: O montaj video için yargı önünde hesaplaşacağızTürkiye'de haziranda 79 bin 313 konut satıldıAltının gramı 2 bin 626 liradan işlem görüyorHayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktıGaybubet evinden aranan binbaşı ve üsteğmen çıktı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör